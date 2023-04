Grupo de dança Cultura do Guetto volta a defender a liberdade em 'Exit'

Com cenário formado por portas,"Exit" questiona as prisões às quais o homem moderno está submetido (foto: Pablo Bernardo/divulgação)

“Exit”, espetáculo do grupo mineiro Cultura do Guetto, questiona os limites da liberdade impostos pela sociedade. Criada em 2016, a coreografia volta ao cartaz nesta sexta-feira (21/4) e no sábado (22/4), no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. “Exit”, espetáculo do grupo mineiro Cultura do Guetto, questiona os limites da liberdade impostos pela sociedade. Criada em 2016, a coreografia volta ao cartaz nesta sexta-feira (21/4) e no sábado (22/4), no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas.









O coreógrafo Gladstone Navarro afirma que o espetáculo representa a fuga da rotina que limita a criatividade individual.





“Discutimos a liberdade condicionada, aquela assistida, na qual achamos que temos escolha. Mas, na realidade, não temos, somos ensinados a não tê-la”, comenta. “A intenção é refletir sobre o que já passamos na vida e sobre ressignificar rotinas que reproduzimos todos os dias.”

Novas indagações

A cada temporada, surgem surpresas e novas indagações, diz Gladstone Navarro. “'Exit' nunca foi uma obra engessada, sempre há algum novo questionamento que não havíamos enxergado anteriormente”, afirma.





O cenário tem portas paralelas. Cenas saem e voltam aos mesmos locais, remetendo às prisões construídas pelas decisões do próprio ser humano. “Encontros e desencontros que temos em nossa vida são novidades em meio a rotinas que sempre retornam para o mesmo lugar”, diz o coreógrafo.





Sem respostas prontas, o grupo questiona: é possível criar algo novo? “Quais são as liberdades que nos deixam presos? E as escolhas que nos fazem livres?”, pergunta Gladstone Navarro. “Sempre acredito que temos como criar algo novo e não existe limite para a criatividade. Todos os dias, estamos extrapolando mais limites da vida, no sentido de sermos criativos.”





A trilha sonora ficou a cargo do DJ Danilo e do MC Well. As linguagens utilizadas em “Exit” vêm da dança urbana, na maior parte do tempo, e do hip hop. Idealizado pelo próprio Navarro, o cenário traz grafites de Skap e Ladobeco, artistas integrantes da Rupestre Crew.





“EXIT”

Com Grupo Cultura do Guetto. Nesta sexta-feira (21/4) e sábado (22/4), às 19h. Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Informações: (31) 3516-1360.





* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria