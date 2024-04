"Baby", segundo longa-metragem do mineiro radicado em São Paulo Marcelo Caetano, mesmo diretor de "Corpo elétrico", foi selecionado para a 63ª Semana da Crítica, mostra paralela do Festival de Cannes, que será encerrado em 25 de maio.

Será a estreia mundial do filme, que se passa no Centro da capital paulista e conta a história da paixão conflituosa entre Wellington, interpretado por João Pedro Mariano, e Ronaldo, vivido por Ricardo Teodoro.

Wellington acaba de ser liberado do centro de detenção para jovens. Na visita a um cinema pornô, ele conhece Ronaldo, garoto de programa que lhe ensina novas formas de sobreviver.

Cumplicidade no caos

"'Baby' é uma carta cheia de paixão e dor ao Centro de São Paulo, lugar que eu filmo há 15 anos, desde meus primeiros curtas-metragens. No longa, os personagens estão em constante movimento. Eles cruzam as ruas da cidade em busca de liberdade e da realização de seus desejos. É um filme sobre a cumplicidade e a amizade em meio ao caos", conta o diretor Marcelo Caetano. O elenco conta também com a atriz Bruna Linzmeyer. (Folhapress)