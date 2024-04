Diretor, roteirista e produtor George Lucas mudou a indústria cinematográfica e marcou a cultura pop com "Star Wars"

O diretor, roteirista e produtor George Lucas, criador das franquias de "Star Wars" e "Indiana Jones", receberá a Palma de Ouro honorária no Festival de Cannes deste ano, que acontece entre 14 e 25 de maio.

A organização do festival definiu Lucas como uma "lenda de Hollywood", que "deu para sempre aos blockbusters uma história ilustre e ao público mundial um prazer incomparável". O prêmio será entregue na cerimônia de encerramento do festival.

A estreia de George Lucas na indústria cinematográfica foi marcada por sua colaboração com Francis Ford Coppola em "THX 1138", de 1971, que concorreu na quinzena dos realizadores daquele ano. Desde o começo, Lucas escolheu trabalhar com a ficção científica para denunciar sociedades de vigilância, jogando com a dualidade entre bem e mal.

Em "Loucuras de verão", uma ode à juventude americana, o Lucas revelou Harrison Ford e dirigiu seu primeiro grande sucesso. Em seguida, viria "Star Wars", sucesso absoluto que mudaria para sempre a indústria cinematográfica e marcaria a cultura pop, influenciando todas as gerações seguintes a 1977.



Sucesso sem precedentes

"Como Tolkien na literatura, (George Lucas) imaginou um universo, com sua geografia, populações, idiomas, valores morais e até mesmo seus veículos. Essa ambição excepcional, que inicialmente assustou os produtores da 20th Century Fox e levou a um período de pós-produção exaustivo, foi, no entanto, a receita para um sucesso sem precedentes", escreveu o festival em nota à imprensa.

A saga de "Star Wars" hoje tem nove filmes, quatro deles dirigidos por Lucas, que também fundou a produtora Lucasfilm, adquirida pela Disney em 2012, a Industrial Light & Magic, percursora no desenvolvimento de tecnologias visuais e a Pixar.