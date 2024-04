O filme “Motel Destino”, dirigido pelo brasileiro Karim Aïnouz, foi selecionado para o Festival de Cannes de 2024. O longa é o único latino-americano na lista pela disputa da Palma de Ouro, principal prêmio do evento. Entre os selecionados também estão diretores como Francis Ford Coppola e Yórgos Lánthimos. O evento ocorre entre os dias 14 e 25 de maio.



“Motel Destino” foi filmado inteiramente no Ceará e tem nomes como Fábio Assunção e Nataly Rocha. Essa é a sexta indicação de Karim Aïnouz no festival, sendo a segunda consecutiva. No ano passado, o brasileiro foi indicado à Palma de Ouro com “Fireband”.



Karim celebrou em suas redes sociais a indicação; “Cheio de alegria! Hoje é carnaval no Ceará!”, escreveu, compartilhando registros da gravação do thriller erótico. "É sempre muito emocionante ter um filme selecionado para o Festival de Cannes. Embora seja a minha sexta vez aqui, parece a primeira", afirmou o diretor ao G1.



"Foi lá que estreei com 'Madame Satã', há mais de 20 anos, exibi na Quinzena dos Realizadores 'Abismo Prateado' e fui premiado com 'A Vida Invisível' na mostra Un Certain Regard. Foi no festival que dividi com o grande público 'Marinheiro das Montanhas', um filme tão pessoal sobre a história dos meus pais, e também 'Firebrand'."



Em "Motel Destino", o estabelecimento na beira de uma estrada no litoral cearense é plano de fundo da história do jovem Heraldo, que chega uma noite e transforma a rotina do local. O filme é uma produção da Cinema Inflamável e Gullane, com coprodução internacional da francesa Maneki Films e da alemã The Match Factory, em associação com Brouhaha Entertainment e Written Rock Films, ambas do Reino Unido. O filme ainda tem coprodução da Globo Filmes, Telecine e Canal Brasil e conta com o patrocínio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará.



Confira a lista completa dos indicados: