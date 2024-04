Gisele esteve recentemente no Brasil para divulgar seu livro

Amante da natureza, dos hábitos saudáveis e da prática da meditação, Gisele Bundchen estende ainda a conexão para os astros. A modelo contou pela primeira vez que é mestra em astrologia e utiliza os movimentos lunares a favor de sua beleza estonteante. A paixão a acompanha desde a infância.





"Sei tudo sobre a Lua, amo astrologia, sou de câncer", diz Gisele. "Aprendei sobre as fases da Lua com a minha avó quando era criança. Corto meu cabelo na Lua crescente", completou, revelando de onde vem o segredo das madeixas perfeitas.





Como uma boa canceriana, protetora e apaixonada, a modelo disse que sua estratégia para conquistar o que mais quer é justamente manter tudo em segredo, até que aquilo realmente aconteça. "Aprendi na vida que as coisas que você ama e são importantes para você, você não fala. Espera acontecer, primeiro você faz".





Gisele esteve recentemente no Brasil para divulgar seu livro de receitas saudáveis e falou sobre hábitos que mudaram a sua vida quando estava no fundo do poço, aos 20 anos. Ela compartilhou sua paixão sobre astrologia em evento da relojoaria Watches & Wonders, em Genebra.