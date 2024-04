D23 no Brasil será a primeira convenção da Disney realizada na América Latina

A Disney anunciou hoje (10/4) que vai realizar a D23, principal convenção de fãs do estúdio, no Brasil. O evento está marcado para os dias 8, 9 e 10 de novembro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo.



O D23 é o fã clube oficial da The Walt Disney Company. Essa é a primeira vez que o encontro acontece na América Latina. Criado em 2009, o evento geralmente ocorre em Anaheim, na Califórnia, Estados Unidos.



O "D" representa a Disney e o "23" o ano em que Walt Disney inaugurou seu primeiro estúdio, em 1923. A convenção deve trazer grandes estrelas da Disney, Pixar, Marvel e outras marcas da empresa, além de datas de lançamentos, trailers e maiores novidades para o ano seguinte.



Ainda não há informações sobre a compra de ingressos, mas, segundo perfil oficial da Disney, deve ocorrer em breve. Além da edição brasileira, a D23 vai acontecer também na California, entre 9 e 11 de agosto.