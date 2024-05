Um bebê de dois anos conquistou uma amizade para se orgulhar. No final de abril, Tyler Fabregas, das Filipinas, recebeu flores de ninguém mais, ninguém menos que Beyoncé. Ele tinha viralizado dias antes com um vídeo em que pergunta à mãe onde a cantora estava.







“Beyoncé está na casa dela, querido”, respondeu a mãe, Bea Fabregas. "Ela é nossa amiga", insistiu a criança. Dias depois, ele recebeu um buquê de flores azuis e brancas e um dinossauro de pelúcia enviados pela própria Beyoncé, que assistiu ao vídeo e contatou a família por meio de seus representantes.







“Para que conste, Beyoncé e Tyler agora são, na verdade, oficialmente amigos!, escreveu a mãe. “Através do poder da internet da Queen B (milhões de visualizações e curtidas, é uma loucura!), ela viu o vídeo e enviou algumas de suas flores azuis favoritas, um novo melhor amigo animal para Tyler e a mensagem mais doce que nossa família agora sempre valorizará”, contou.







Beyoncé ainda mandou o presente para seu “amigo Tyler”, com um bilhete que dizia “Vejo sua auréola, Tyler”, uma referência ao hit de 2008 da cantora, “Halo”. Nea ainda postou um print de uma conversa com a assessora de Queen B, Yvette Noel-Schure.







“Estou escrevendo para você sobre o vídeo mais fofo que você postou com o garotinho querendo visitar Beyoncé. Você é da família dele? Ela adoraria enviar algo para ele”, diz uma das mensagens.

O vídeo viral, com quase 30 milhões de visualizações, mostra mãe e filho no que parece ser uma praça de alimentação de um shopping. Entre mordidas na pizza, Tyler pergunta: “Posso visitar Beyoncé?” e garante à mãe: "Você a conhece pessoalmente! Ela é minha amiga." O vídeo termina com Tyler brincando com animais de brinquedo enquanto "Texas Hold 'Em", o single country de Beyoncé de 2024, toca ao fundo.







“Quero dizer, com a quantidade de menções e vídeos que Beyoncé recebe todos os dias, ainda nos surpreende saber que foi reservado tempo para enviar este doce presente (...) Tyler talvez seja muito jovem para se lembrar de tudo isso, mas eu sempre vou lembrá-lo de sonhar grande e almejar as estrelas!! BEYONCÉ ENVIOU FLORES PARA MEU BEBÊ!!!!", escreveu a mãe.