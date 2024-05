Katy Perry, Beyoncé e Louis Tomlinson e outros famosos falam sobre o desastre causado pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul

Os cantores Katy Perry, Beyoncé e Louis Tomlinson, além de outros famosos, usaram as redes sociais nessa terça-feira (7/5) para falar sobre o desastre causado pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Os artistas chamaram atenção dos seus seguidores, pediram doações e lamentaram a situação.





Dona do hit ‘California girls’, Katy Perry compartilhou um post feito pela ex-modelo Gisele Bündchen, que mostra o estrago causado pelas chuvas em cidades gaúchas. Já a atriz Viola Davis fez uma publicação de um vídeo mostrando os danos da chuva. “Praying for the people of Rio Grande do Sul” (rezando pelas pessoas do Rio Grande do Sul), escreveu.





A cantora Beyoncé publicou um comunicado por meio da sua fundação, a BeyGood. "Mais de 100.000 brasileiros foram afetados pelas violentas enchentes no sul do Brasil e precisam de nossa ajuda. O Brasil é muito querido pela BeyGOOD e nosso trabalho no país começou há mais de 10 anos em parceria com a CUFA. Em dezembro do ano passado, fizemos uma pequena turnê no país, na qual apoiamos 13 empreendedores por meio da Rota da Parada Negra na cidade de São Paulo; depois, escolhemos a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) para receber bolsas de estudo por meio do nosso programa RENAISSANCE Scholars na cidade de Salvador; e visitamos a CUFA no Rio de Janeiro e vimos em primeira mão o trabalho incrível que eles estão fazendo para impactar positivamente a comunidade", diz parte do texto.





"Nosso parceiro de longa data, CUFA, está no local ajudando as pessoas afetadas pela devastação das enchentes, e você pode se juntar ao BeyGOOD e ajudar a fortalecer essas ações tão necessárias e de mudança de vida com qualquer quantia que seu coração e a situação atual permitirem. As doações podem ser feitas através do PIX no Brasil e através do PayPal no mundo todo para a conta doacoespaypal@cufa.org.br", pediu.





Enquanto isso, o ex-One Direction Louis Tomlinson publicou um texto nos stories anunciando que vai disponibilizar pontos de coleta de doações nos seus shows. "Estou enviando todo o meu amor para milhares de pessoas no Rio Grande do Sul que foram afetadas pelas enchentes históricas que atingiram a região recentemente. Sou extremamente grato por poder visitar e fazer shows neste lindo país, e é devastador ver quantas vidas foram tão severamente impactadas", começou.





Ele contou que participou do movimento em prol das vítimas. "Para ajudar na campanha humanitária, estou fazendo uma doação para comprar suprimentos de emergência às regiões afetadas. Além disso, trabalhando junto com a MOVE Concerts, criamos áreas de coleta que serão montadas nas entradas de todos os meus 3 shows no Brasil, e gostaria de convidar qualquer pessoa que comparecer ao longo da próxima semana que se junte a nós nesta causa com qualquer coisa que possam doar", pediu.





Louis Tomlinson ainda informou os locais de doação: Hoje (8/5), no Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, em 11 de maio, no Allianz Parque, São Paulo e no dia 12 de maio, na LIGGA Arena (CAP), Curitiba. "Os nossos parceiros de frete, Transhow, estarão coletando todos os itens doados nos shows e distribuindo para as regiões afetadas. Alguns itens que são de extrema necessidade são: 1 - alimentos não perecíveis; 2 - roupas - em bom estado ou novas; 3 - roupas de cama - travesseiros e lençóis; 4 - fraldas, alimentos e suprimentos para bebês; 5 - comida para cães, gatos e outros animais de estimação. Obrigado, Louis."