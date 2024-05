Pedro Scooby resgata famílias no Sul e Luana Piovani volta atacá-lo nas redes sociais

A revista Isto É Gente também publicou que Luana é proprietária de vários restaurantes (a rede “Luana Gordona”) em Brasília, e um time de futebol (os “Anjos de São Paulo”). A atriz-empresária lançou sua própria marca de vodca (“Pure Wonderpiovani – Brasil”), e entrou no mercado jovem com o perfume “De Luana com Amor” e a grife de roupas “Sedução by Luana Piovani”.