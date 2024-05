Edu Pampani, idealizador da feira, diz que o mercado de vinis vem crescendo no Brasil e conquistando jovens ouvintes

Durante a década de 40, gravadoras norte-americanas tentavam encontrar um novo formato de disco que armazenasse mais músicas e reproduzisse as faixas com uma melhor qualidade sonora. Naquele período, eram utilizados os discos goma-laca, que comportavam poucos minutos de gravação em cada lado. Foi em 1948 que a Columbia Records apresentou o novo modelo feito de vinil, chamado de long play, ou LP, dando início à era dos álbuns.

Apesar de ter dominado nas décadas seguintes, o vinil passou a ser substituído nos anos 1990 pelos discos compactos, os CDs. No entanto, ao invés de cair no esquecimento, o vinil vem ganhando cada vez mais força no mercado e tem atraído jovens ouvintes.

“A venda de discos vem crescendo muito. Com o tempo, o cenário começou a mudar. Os mais jovens passaram a receber antigos equipamentos dos pais, tios e avós e tomaram gosto pelos vinis”, afirma Edu Pampani, proprietário da Discoteca Pública e idealizador da Feira do Vinil & CDs Independentes, que abre sua 16? edição neste sábado (11), das 10h às 17h, na Casa de Jornalista. A feira reúne aproximadamente 6 mil títulos de artistas brasileiros e estrangeiros, de diversos estilos.

Pampani trabalha no mercado de discos há mais de três décadas. Começou a comprar vinis aos 14 anos e abriu sua primeira loja com os LPs da sua coleção particular em 1986. A ideia para a criação da Feira do Vinil veio em 2007, quando percebeu que havia poucas iniciativas parecidas no Brasil.

“Na época, fazíamos o evento de dois em dois meses, porque não tínhamos muita demanda para realizar a feira mensalmente. Naquele período, eram os CDs que estavam em alta. Foi a partir de 2010 que aumentamos a periodicidade do evento. Há mais de uma década, a feira acontece sempre no segundo sábado de cada mês”, relembra Pampani.

Pampani cita alguns motivos que explicam o aumento da venda de vinis no Brasil, especificamente. “Acredito que os clubes de assinatura contribuem para o fortalecimento do ramo. No Brasil, temos a Três Selos e a Noize, por exemplo, que entregam um disco por mês aos assinantes”, diz. “O retorno das fábricas de produção de discos também é importante. Hoje, temos três delas em funcionamento no país. Há muita demanda por esses produtos no Brasil, e o número de LPs vendidos aumentaria ainda mais se tivéssemos outras fábricas em atividade.”

Apesar da volta das fábricas, Pampani também destaca o preço elevado de discos de artistas internacionais. Isso porque as indústrias brasileiras se concentram na produção de vinis de música nacional, fazendo com que os consumidores tenham de importar as cópias físicas dos álbuns de seus artistas estrangeiros preferidos.

Para o idealizador da feira “o disco traz uma experiência prática e sensorial interessante. É único todo o ritual de pegar o objeto, tirar da capa, ler os encartes, colocar para tocar e virar o lado para continuar escutando as músicas. Há um certo encanto e saudosismo nesses gestos”.





FEIRA DO VINIL & CDs INDEPENDENTES

Neste sábado (11/5), das 10h às 17h, na Casa de Jornalista (Avenida Álvares Cabral, 400 - Centro). Entrada franca.



*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes