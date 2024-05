As atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, mãe e filha, anunciaram duas sessões especiais de suas peças, “A casa dos budas ditosos” e “A cerimônia do adeus”, no teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, para ajudar as vítimas das chuvas e enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. Toda renda arrecadada será destinada para a ONG Ação da Cidadania, fundada por Betinho (1935-1937), em 1993.







Para isso, teatro, atrizes, produtores, equipe técnica e empresa que vende os ingressos abriram mão de toda a receita em benefício dos afetados pela tragédia no Sul do país. A Vani, d’Os normais, sobe ao palco na terça-feira (14/5), para apresentar “A casa dos budas ditosos”, adaptação do livro de João Ubaldo Ribeiro. Os herdeiros do escritor também abriram mão dos percentuais de bilheteria.







No dia seguinte, é vez da Primeira-dama do Teatro. Fernanda Montenegro fará a leitura de “A cerimônia do adeus”, de Simone de Beauvoir. Nas redes sociais, a atriz de 94 anos disse que a contribuição é modesta, mas importante. “Minhas amigas, meus amigos, no dia 15 de maio, às 20h no Teatro Casa Grande, eu estarei apresentando a leitura de ‘A Cerimônia do adeus’, de Simone de Beauvoir. A renda desse espetáculo seguirá para o Rio Grande do Sul. É uma modesta colaboração, mas mesmo quando modesta, necessária. Espero que você colabore para essa noite estando presente na nossa plateia”, convidou.







Ela também falou um pouco sobre como está sendo a atuação da Organização do Terceiro Setor na tragédia. “O Rio Grande do Sul está passando por uma das piores tragédias que o país já viu, com dezenas de mortos e milhares de famílias desabrigadas e desalojadas. A Ação da Cidadania está atuando na região levando alimentos, kits de higiene e limpeza, colchonetes e diversos recursos para quem perdeu tudo. Juntos, podemos ajudar ainda mais pessoas e o seu apoio é fundamental”, escreveu.







Os dois espetáculos começarão às 20h, com ingressos a R$200 (inteira) e R$100,00 (meia). O preço é único para todos os setores do teatro, que estarão abertos: plateia, balcão e camarote. As entradas podem ser compradas pela internet ou na bilheteria do local, que fica no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro.







De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, até a manhã desta quinta-feira (9/5) 107 pessoas morreram em decorrência das enchentes no estado. No total, mais de 1,4 milhão de pessoas foram afetadas pela tragédia climática. Os abrigos do estados já reúnem 67.542 cidadãos e 164.583 estão desalojados. Trezentos e setenta e quatro pessoas ficaram feridas e 136 estão desaparecidas.