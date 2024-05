Fresno se juntou ao PodPah em live para atingidos pela chuva no Rio Grande do Sul

A “Live SOS Rio Grande do Sul”, idealizada pela banda Fresno em parceria com o podcast PodPah, arrecadou mais de R$ 2 milhões em doações feitas por internautas. A transmissão foi ao ar nessa terça-feira (7/5) e terminou com a música “Porto Alegre”, feita em homenagem à capital gaúcha.

Lucas Silveira, vocalista do grupo emo gaúcho, foi às lágrimas enquanto cantava. Além da Fresno, grandes nomes da música nacional participaram do evento, como Seu Jorge, Emicida, Gustavo Mioto, Junior Lima, Dinho Ouro Preto, Gee Rocha, Lucas Inutilismo, Foquinha, Anderson & Mateus, Beto Bruno, Esteban Tavares, Emmily Barreto, Jé Santiago, Rashid, Derek, Fábio Braza, Badauí, Di Ferrero, Ludmila, Pitty, Vitor Kley e Nadson o Ferinha. Os artistas conversaram, tocaram e mobilizaram seus fãs para a gravidade da situação no Sul do país.







Ao todo, foram mais de 5h30 de duração. Lucas, que foi o idealizador da live, comandou a transmissão ao lado dos anfitriões do Podpah, os podcasters Igão e Mítico. Ao término do evento, os apresentadores informaram que o valor arrecadado foi de R$ 2.089.355,97. A cifra será destinada o mais rápido possível para lideranças que estão trabalhando para auxiliar as pessoas mais afetadas pelas enchentes. A prestação de contas será feita via redes sociais.





A live continua disponível, juntamente com o QR Code para fazer as doações. Lucas teve a ideia de fazer o evento beneficente após passar o final de semana compartilhando informações sobre doações. “Eu consegui uma tarde no MAIOR PODCAST DO BRASIL, usando toda a estrutura deles, tudo. Desculpa, mas a única coisa que importa é o PIX”, escreveu nas suas redes sociais.





"A gente tinha uma expectativa alta, a gente tem uma fanbase extremamente dedicada e muito alinhada com a gente, mas obviamente não esperávamos tudo isso", contou ao "G1". Além de pessoas físicas, Lucas contou que a rede social Kawaii doou R$ 1 milhão.





Segundo o roqueiro, os colegas músicos se ofereceram para participar do evento. “A gente não precisou convidar ninguém. Eu até mandei assim: 'cara, eu não vou conseguir convidar todo mundo, se tu tem meu WhatsApp, me chama, que a gente te coloca lá'", relatou. Ele disse que chegou a conversar com alguns artistas.





"A galera se prontificou muito. Obviamente eu chamei alguns outros que seria muito legal ter estado lá, vários já estavam envolvidos em outras coisas, meio que não viram e tal. (...) Agora explicando a emoção do negócio, ver a junção de todo mundo e o nosso poder ali de vetorizar tantas pessoas de vidas diferentes, de backgrounds diferentes, de estilos musicais diferentes e, através da música, unir essas pessoas através de uma causa triste e trágica e urgente, fazer música para o resto do Brasil, procurando trazer um pouco de consciência do que tá acontecendo lá no Rio Grande do Sul (...), foi um negócio que nos pegou muito e que nos deixou muito orgulhosos do que a gente é capaz de fazer”, detalhou.

QuarentEmo

Essa não é a primeira vez que a Fresno faz uma live beneficente. Durante a pandemia de coronavírus, a banda realizou a QuarentEmo, que contou com participação especial de artistas estrangeiros, como Gerard Way, do My Chemical Romance. Na época, 11 mil cestas básicas foram arrecadadas.





"Foi um negócio muito grande e me fez entender que a gente tem um poder muito grande nas mãos. Um poder, uma responsabilidade e uma obrigação, né?”, contou. Para ele, o fato de a banda ser gaúcha, aumentou a responsabilidade, "A gente viu isso acontecer. Eu vi o meu bairro de Porto Alegre debaixo d'água, eu vi minha história, as regiões que vivi, que morei, que nasci. Basicamente é a nossa história, e a história de Porto Alegre e do nosso Estado."





Criada em 1999, a Fresno surgiu em Porto Alegre. Embora nascido no Ceará, Lucas foi criado na capital do Rio Grande do Sul. "A quantidade de gente que queria trabalhar nisso, a gente poderia ter ficado uma semana no ar, se fosse o caso. Então foi uma corrente muito linda", refletiu Lucas.