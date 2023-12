'The umbrella academy' é uma das séries mais vistas da Netflix, Gerard Way é produtor executivo do projeto

Após a adaptação de ‘The umbrella academy’ se tornar uma das séries mais vistas da Netflix, o autor dos quadrinhos, Gerard Way, negou que um novo live-action de suas histórias estaria em produção. O quadrinista, que também é vocalista da banda de rock My Chemical Romance, no entanto, deixou em aberto a possibilidade de a saga ‘The true lives of the fabulous killjoys’ ser adaptada para as telinhas.

A declaração foi feita durante uma palestra de Way em uma universidade americana. Os rumores da nova série começaram com o material de divulgação do evento, que creditava o cantor como “vocalista do My Chemical Romance e premiado autor de quadrinhos da adaptação de ‘The umbrella academy’ da Netflix e de ‘The true lives of the fabulous killjoys’”. A imagem usada para anunciar a participação do artista foi suficiente para fazer barulho entre os fãs, mas tudo não passou de um mal entendido.

Porém, ao ser questionado sobre a criação do live-action dos Killjoys, Way deixou uma ponta de esperança. “Nós estávamos conversando sobre como ‘Killjoys’ é potencialmente uma série de TV, o que é muito legal. Mas tenho uma ressalva. Eu acho que seria positivo e gostaria de fazer parte do processo”, explicou.

Na adaptação dos quadrinhos de ‘The umbrella academy’, coassinados pelo brasileiro Gabriel Bá, os dois autores foram produtores executivos da série. Way ainda gravou músicas para a trilha sonora. Já em ‘The true lives of the fabulous killjoys’, os desenhos são de Shaun Simon. Mas, como Gerard está em turnê com o My Chemical Romance, pelo menos por todo ano de 2024, a nova série deve demorar para sair do papel.

Outro ponto importante para Gerard é produzir algo muito diferente do que já está disponível para os espectadores. “Eu não faria se não valesse a pena, em questão do porquê isso existiria. Se não for algo completamente diferente, se for algo que já temos…”, pondera.

Quando questionado sobre possíveis desafios, Way destaca a dificuldade de levar o visual dos quadrinhos para a TV. “Esse universo, especialmente em ‘National authem’, que é a segunda série, é o menos provável para um visual de live-action, na minha opinião. Mas vamos fazer o que todo show pode fazer”, brincou.