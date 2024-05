Gisele Bündchen usou as redes sociais nesta quarta-feira (8) para pedir ajuda internacional ao Rio Grande do Sul. A modelo, que já vinha mostrando a destruição de várias cidade gaúchas nos últimos dias por causa das enchentes que atingiram o Sul do Brasil, desabafou: "Meu estado natal Rio Grande do Sul, no Sul do Brasil, teve sua pior tragédia de sua história", começou ela em inglês no vídeo





Ela continuou o relato: "Fortes chuvas inundaram cidades inteiras na maior parte do estado. Não são uma ou duas cidades, são mais de 350 cidades afetadas. Elas estão isoladas, estradas e pontes destruídas, pessoas não tem eletricidade, não tem água limpa para beber. Muitos foram separados dos seus entes queridos", lamentou Gisele.





A modelo se emocionou ao falar das vidas perdidas e pediu ajuda e doações: "Muitas vidas foram perdidas. É doloroso e é de partir o coração. Por favor, juntem-se a mim na tentativa de ajudar. Faça doações e ajude da maneira que você puder. Muito obrigada".





"Ninguém pode ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar alguém", escreveu na legenda da publicação. Gisele nasceu em Horizontina, município que fica no noroeste do estado.