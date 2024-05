Vítimas das enchentes se abrigam no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (CETE), no bairro Menino Deus, em Porto Alegre (RS)

Quatro homens foram presos acusados de cometer abusos sexuais contra pessoas que estão em abrigos para as vítimas das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. As prisões foram feitas em mais de um abrigo na Região Metropolitana de Porto Alegre e em dias diferentes.





De acordo com informações do site UOL, as vítimas são menores de 18 anos e familiares dos suspeitos. Elas já seriam abusadas no ambiente doméstico.

Os presos não foram identificados e a Polícia Civil informou que investiga os casos. O policiamento foi reforçado nos abrigos e rondas 24 horas são realizadas.Além dos casos de abuso sexual, 32 pessoas foram presas por vandalismo, invasões e danos ao patrimônio.

Leia: Cavalo Caramelo ilhado no RS é resgatado de telhado

De acordo com a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, ladrões têm saqueado comércios e casas. Barcos, motos aquáticas e outros equipamentos que auxiliam no resgate às vítimas também já foram alvo dos criminosos.