Animal se refugiou no altar da igreja em Taquari (RS)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um boi foi flagrado por moradores se refugiando dentro de uma igreja após as enchentes que atingiram Taquari (RS), a cerca de 103 quilômetros de Porto Alegre.





Moradores se surpreenderam ao ver o boi sobre o altar. O santuário estava com o chão coberto de lama e com os móveis revirados, mostrou o vídeo.





Pessoas haviam ido limpar a igreja quando se depararam com a cena. O caso ocorreu no último sábado (4) na igreja Nossa Senhora da Assunção, que foi inundada em meio às chuvas que atingem o Rio Grande do Sul.





''Olha aí o estado que ficou, o mais impressionante é ali ó, não sei como entrou, escapou um boi, está no altar da igreja'', diz uma das pessoas.





A igreja comentou o ocorrido pelas redes sociais. ''As imagens já falam por si. Momento de medo, dor, perdas e de muitos ensinamentos que nos levam a repensar'', ''no Santuário a Mãe e seu Filho Jesus acolhendo os humanos e os animais''.