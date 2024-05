Um cavalo que estava ilhado em um telhado de Canoas, no Rio Grande do Sul, foi resgatado nesta quinta-feira (9/5). As equipes de resgate resolveram usar barcos em vez de um helicóptero para socorrer o animal devido ao peso dele. Ele foi resgatada pelo Exército, com apoio do Corpo de Bombeiros. Não se sabe ao certo quanto tempo o animal passou em cima do telhado. Ele foi flagrado por uma equipe da TV Globo ontem e mobilizou o país.

Nesta quinta, a primeira-dama Janja Lula disse que equipes do Exército Brasileiro iriam fazer o resgate do animal apelidado de Caramelo, que é considerado complexo. “[Uma] equipe do Exército, com veterinários, decolou agora há pouco para tentar fazer o resgate da égua caramelo. Ela superou a noite e ainda está no telhado. Vamos acompanhando, porque muitas equipes estão mobilizadas. Esse resgate é complexo. As equipes que estão empenhadas devem trabalhar em sincronia”, explicou Janja.

Cavalo ilhado (foto: TV Globo/ reprodução )

De acordo com o influenciador Felipe Neto, duas frentes foram mobilizadas para o resgate. O Exército, que está se mobilizando para enviar uma aeronave para o resgate; e uma equipe com embarcação que vai tentar retirá-lo do local e, se não for possível, alimentá-lo.