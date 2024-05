Onde ficam as barragens com risco de rompimento no Rio Grande do Sul

(André Biernath, Camilla Costa e Caroline Souza - Da BBC News Brasil em Londres e da equipe de Jornalismo Visual da BBC)

O governo do Rio Grande do Sul realiza um monitoramento das barragens que estão em situação preocupante após as chuvas que caíram sobre o Estado nos últimos dias.

Algumas dessas estruturas, responsáveis por conter reservatórios de água para abastecimento, irrigação ou geração de energia elétrica, estão num nível de emergência.

Isso significa que elas apresentam um "risco de ruptura iminente, exigindo providências para preservar vidas", segundo um boletim assinado por representantes da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) do Rio Grande do Sul e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

De acordo com a última atualização, divulgada na tarde de quarta-feira (8/5), cinco barragens estão nessa situação de emergência.

Confira a localização e o status de todas as estruturas monitoradas no mapa interativo a seguir:

Há apenas uma barragem classificada em nível de alerta, "quando as anomalias representam risco à segurança, exigindo providências para manutenção das condições de segurança".

Por fim, existem outras 12 estruturas do tipo em estado de atenção.

Nesse caso, segundo a definição adotada pelo governo gaúcho, as "anomalias não comprometem a segurança no curto prazo, mas exigem monitoramento, controle ou reparo no decurso do tempo".

Os responsáveis por essas estruturas, como a Sema e a Aneel, garantem que estão realizando uma série de ações para conter os danos e evitar que as barragens se rompam.