O cantor Bruno Mars compartilhou nas suas redes sociais um vídeo de fãs brasileiros nesta quinta-feira (9/5). À espera de ingressos, os admiradores cantam a música que o músico fez para agradecer sua passagem pelo Brasil, em setembro do ano passado.





O vídeo é um trecho de uma reportagem exibida pela TV Globo do Rio de Janeiro. Após a repórter fazer uma pergunta sobre a expectativa para o show de outubro, uma fã finge desmaiar e é amparada por outros fãs ao seu redor. É então que todos começam, juntos, a entoar “Come to Brazil, Bruninho”.





O cantor abraçou o apelido após fazer seus shows no ano passado. Após deixar o país, ele publicou um vídeo personalizado para o Brasil: com camisa da Seleção Brasileira, ele passeia e dança por ruas paulistas e faz uma montagem com imagens dos shows, tudo embalado em ritmo de um funk criado apenas para o vídeo.





Bruno Mars volta ao Brasil no mês de outubro, com apresentações nos dias 4, 5, 8, 9, 12, 13, 17 e 18 no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Entretanto, o show do dia 5, no Rio de Janeiro, não foi autorizado pela prefeitura carioca por conta da proximidade com as eleições, marcadas para 6 de outubro. Os ingressos para o primeiro show, no dia 4, foram todos vendidos.





"Estão vendendo o que não podem entregar. Nesses dias não acontecerá o show no Rio de Janeiro. E mesmo assim insistem em vender. Queremos muito a presença de Bruno Mars aqui. Só precisam respeitar as regras da cidade", escreveu o prefeito Eduardo Paes (PSD) nas redes sociais. Ele ainda disse que iria acionar a polícia e órgãos de defesa do consumidor.





Em seguida, a Live Nation, produtora do show, anunciou a suspensão da venda de ingressos para a apresentação. “Atendendo a solicitação da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, a Live Nation Brasil, ciente da necessidade de alteração, anuncia que a pré e venda geral para o segundo show do Bruno Mars na cidade, atualmente marcado para 05/10 no Estádio Nilton Santos, serão postergadas”, escreveu o perfil.