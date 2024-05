A venda geral de ingressos para os quatro shows de Bruno Mars no Brasil começa nesta quarta-feira (8/5). O cantor irá se apresentar em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. As entradas vendidas em uma pré-venda exclusiva para clientes Santander foram esgotadas.

A passagem de Bruninho — como o artista foi apelidado pelos fãs brasileiros — no país será em outubro deste ano. O show no Rio de Janeiro ocorre em 4 de outubro no estádio Nilton Santos. Em São Paulo, serão dois eventos, em 8 e 9 de outubro, no estádio Morumbis. Em Brasília, a apresentação está marcada para 17 de outubro, no Mané Garrincha.

Saiba abaixo tudo o que você precisa saber para comprar o ingresso.

Onde comprar?

A venda on-line será iniciada às 11h desta quarta-feira, pelo site da TicketMaster, para as cidades Rio de Janeiro e Brasília. Já para o show em São Paulo, teve início às 9h. É possível, também, fazer a compra presencial em bilheterias oficiais. Nesse caso, os pontos de venda de São Paulo e Rio de Janeiro serão abertos às 11h, já o de Brasília começa a venda a partir das 13h.

Como comprar on-line?

Ao entrar no site da TicketMaster e selecionar a cidade do show, o usuário será direcionado para uma fila até chegar a vez de comprar o ingresso. Ele deverá selecionar a área em que quer ficar: em São Paulo e no Rio de Janeiro são mais de seis setores; em Brasília são três — arquibancada, cadeira inferior e pista premium.

Depois, é necessário selecionar o tipo de ingresso — inteira ou meia-entrada. No caso de meia-entrada para estudantes, é preciso informar os dados da instituição de ensino.

Em seguida, é a vez do pagamento, que pode ser parcelado em até 8 vezes.