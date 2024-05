Violeiro Wilson Dias estará no show de hoje: ‘O coração do brasileiro bate no ritmo da viola’

Oriunda da viola portuguesa – que por sua vez vem dos artefatos musicais árabes, como o alaúde – a viola caipira é um dos instrumentos típicos da música brasileira. Usada pelos jesuítas para catequização indígena, mais tarde esteve nas mãos dos bandeirantes e dos tropeiros, responsáveis por levar o instrumento para o interior do país. Querida nas comunidades rurais, a viola caipira serve como fundo musical de celebrações religiosas e festas típicas.



“Ao mesmo tempo em que as raízes e a origem da viola vêm de outros países pela colonização, o instrumento tem muito da nossa sonoridade”, diz André Luiz Dias, diretor artístico do Instituto In-Cena, centro realizador do festival itinerante “Violas dos vales”. “Levar para o público essa melodia que de alguma forma nos traz uma memória daquilo que parece antigo, mas que dialoga com o momento atual em que estamos buscando outros sons, é extremamente importante. Precisamos reverenciar aquilo que é nosso”, acrescenta.

O projeto pretende exaltar a música de viola e seus instrumentistas. A temporada de estreia traz violeiros e violeiras para Belo Horizonte e para os distritos de Limeira e Itira, nos vales do Mucuri e Jequitinhonha, respectivamente. O show de abertura é gratuito e acontece nesta quarta (8/5), na capital mineira, no teatro Raul Belém Machado, às 20h. No repertório, canções que fazem parte do tema “Trem de ferro”, meio de transporte muito utilizado no Brasil durante o século 19 e início do 20.



Trilhos do cancioneiro



“A viola faz parte do imaginário emocional das pessoas. Pensando nisso, o tema do show é o trem de ferro. Nos referimos não só às estradas de ferro de antigamente, mas ao ‘trilho’ das histórias do cancioneiro popular. Assim, somamos duas coisas muito importantes: a viola com a sua sonoridade típica e o trem de ferro da antiga Minas Gerais. Os violeiros trazem repertório que canta e dialoga com essa temática”, diz André Dias.



Fazem parte do projeto os artistas Chico Lobo, Wilson Dias, Gustavo Guimarães, Rubinho do Vale, Carlos Farias, Bilora e Augusto Cordeiro. As violeiras Jéssica Soares, Letícia Leal e Sol Bueno participam separadamente nas cidades mineiras. Jéssica estará no palco em BH.



O violeiro Wilson Dias destaca a importância do instrumento no cenário musical brasileiro e sua relação íntima com as canções produzidas por ele. “Penso que a viola está para o Brasil como o tambor está para a África. Acredito que assim como o coração dos africanos bate no ritmo do tambor, o coração do povo brasileiro bate no ritmo da viola”, afirma o músico.



Lembranças em sons



“Meu pai, que tocava a violinha, mesmo que de forma tímida e muito relacionada à questão sagrada para acompanhar minha mãe nos cânticos de Ladainha, me apresentou ao instrumento muito cedo. Essas memórias foram remontando no meu fazer artístico e na minha caminhada durante toda a vida. Costumo dizer que o trabalho que faço é fotografar as minhas lembranças e transformá-las em som.”



Wilson Dias destaca ainda o sentimento de coletividade e alegria que o instrumento transmite. “A viola está sempre presente nos cânticos de mutirão, que agradecia pelas colheitas, pelas vitórias e os presentes recebidos quando saíam em romaria durante a festa da Folia de Reis. A viola é muito generosa, ela abraça a gente de forma que não permite que nos desviemos para outros caminhos”, diz.

Em 2018, as linguagens e expressões musicais da viola foram reconhecidas como Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais.

“VIOLAS DOS VALES”



Com Chico Lobo, Wilson Dias, Gustavo Guimarães, Rubinho do Vale, Carlos Farias, Bilora, Augusto Cordeiro e participação de Jéssica Soares. Nesta quarta-feira (8/5), às 20h, no Teatro Raul Belém Machado (Rua Jauá, 80 – Alípio de Melo). Entrada franca, com ingressos retirados pelo Sympla ou na bilheteria local duas horas antes do evento.