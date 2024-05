Família decidiu ajudar pessoas afetadas no Rio Grande do Sul

O irmão de Marília Mendonça (1995-2021), João Gustavo, anunciou que a família da cantora vai rifar um violão da Rainha da Sofrência para arrecadar dinheiro para as pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Ele ainda rebateu as críticas de quem apontou que a rifa vai retirar memórias de Léo, filho único da cantora.

João Gustavo compartilhou a iniciativa em redes sociais. "Em breve, mais atualizações. Vamos ajudar", escreveu juntamente com fotos do instrumento. Depois das críticas ele voltou às redes sociais para criticar quem não concordou com a ideia. "Sobre a rifa: o valor da rifa será revertido 100% para o Rio Grande do Sul. E também digo que quem é contra isso precisa repensar os próprios valores. Um bem material nunca será mais importante do que ajudar outras pessoas", publicou.

Ele ainda deixou claro que o violão não é a única lembrança que o sobrinho terá da mãe. “Não é a única recordação que ele terá. O meu sobrinho irá crescer sabendo que ajudar as pessoas é muito mais importante do que se apegar em bens materiais. Se eu ensinasse algo diferente disso para ele, estaria sendo um péssimo tio”, postou.

Segundo João, parte do dinheiro arrecadado será destinado para compra de galões de água. "Mesmo se não der para enviar na sexta, com as carretas do Murilo [Huff, ex de Marília e pai de Léo], daremos um jeito de enviar por outras pessoas", prometeu.

Em outro post no X, João Gustavo também afirmou que roupas serão doadas para as vítimas das enchentes. "Roupas que não utilizamos, vamos doar mesmo. Não tem por que guardar, sendo que tem pessoas que necessitam. Quem é contra isso está morto por dentro", criticou.



Tragédia no RS

Conheça: o maior navio de guerra da América Latina que vai ajudar RS



O Rio Grande do Sul registrou, até a noite dessa segunda (6/5), 90 mortes em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região ao longo da última semana. Ao todo, 1,3 milhão de pessoas foram afetadas. E 132 seguem desaparecidas.

De acordo com a Defesa Civil do estado, há 361 feridos e 4 mortes em investigação. Atualmente, 48.147 pessoas estão desabrigadas, instaladas em alojamentos cedidos pelo poder público, e 155.741 desalojados.