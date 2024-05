A Marinha do Brasil envia nesta quarta-feira (08/5) o Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico”, a maior embarcação de guerra da América Latina, para dar suporte aos moradores do Rio Grande do Sul após os temporais que atingiram o estado nos últimos dias.



A embarcação vai transportar duas estações móveis para tratamento de água, capazes de produzir um total de 20 mil litros de água potável por hora.



O apoio vai contar ainda com equipamentos, combustível, mantimentos e profissionais de saúde para atender a população. Ao todo, foram mobilizados quatro navios, 20 embarcações, 12 helicópteros e centenas de militares. A embarcação está atracada no Rio de Janeiro e foi flagrada pelo repórter aéreo Leo Sales, da Super Rádio Tupi.



A Marinha também está enviando 40 viaturas e 200 militares Fuzileiros Navais para atuar na desobstrução das vias de acesso.



A embarcação tem 203 metros de comprimento, é do tipo porta-helicópteros, com hangar para até 18 aeronaves. Foi construído nos anos 1990 e em 2017, comprado pelo governo do Brasil e oficialmente integrado à Marinha Brasileira.



O estaleiro que construiu o "Atlântico" fica em Barrow-in-Furness, no interior da Inglaterra, em 1998. Antigamente, conhecido como “HMS Ocean”, a embarcação serviu à Marinha Britânica por 20 anos e participou de operações da Otan na Guerra do Iraque e em ações humanitárias na Ásia, Caribe e Oriente Médio.