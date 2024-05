Em razão das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul, o Domingão com Huck terá edição ao vivo no próximo domingo (12), para dar espaço à cobertura e à repercussão da tragédia. Em domingos regulares, alguns quadros do programa são gravados durante a semana.





O programa especial terá entradas do jornalismo da Globo para atualizar as notícias no estado. Luciano Huck ainda receberá convidados gaúchos para conversar sobre a situação dos locais e dos amigos e familiares que estão por lá.





O Rio Grande do Sul chegou nesta quinta-feira (9) à marca de 107 pessoas mortas em decorrência das chuvas, segundo a Defesa Civil estadual, que divulgou boletim ao meio-dia. O número de mortos pode aumentar nos próximos dias, pois há um total de 136 desaparecidos, além de 374 feridos.





A Globo deslocou a apresentação dos diários Bom Dia Brasil, Encontro e Jornal Nacional para Porto Alegre nesta semana. Ana Paula Araújo, Patrícia Poeta e William Bonner comandaram os programas diretamente da capital gaúcha desde a última segunda-feira (6).