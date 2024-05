“Cadê a Globo dentro da água? Tem empresário do Brasil trabalhando mais que o presidente. Por que a Globo só veio agora gravar? Por que não teve ninguém dentro da água antes? Na hora de botar na mídia é fácil. Depois que está tudo seco é fácil vir falar”, disse o homem, em vídeo que viralizou na terça-feira (7).

A atitude do gaúcho deixou Bonner desconfortável e constrangido. O morador ainda citou que o show de Madonna foi transmitido pela Globo enquanto as pessoas morriam no Rio Grande do Sul e criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja da Silva.