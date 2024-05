O jornalista William Bonner embarcou, na manhã desta segunda (6/5), em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), com destino ao município de Canoas, no Rio Grande do Sul, região que se encontra em estado de calamidade pública, devido às fortes chuvas da última semana.

O âncora do Jornal Nacional anunciou a viagem por meio de um vídeo, publicado nos perfis oficiais da Rede Globo, nas redes sociais. Ele disse: “Eu estou aqui na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, e daqui a alguns minutos vou embarcar com destino a Canoas, no Rio Grande do Sul, a bordo de um avião da FAB que vai levar doações para aquela região”, afirmou.

“Esse avião aqui, que está atrás de mim, está levando, por exemplo, um hospital de campanha para as pessoas que estão precisando de ajuda no Rio Grande do Sul”, completou.

Por fim, o apresentador anunciou que a edição de hoje do Jornal Nacional, que vai ao ar às 20h30, vai ser apresentada diretamente do sul do país, “acompanhando esse momento tão dramático da história do Estado”, finalizou.

Bonner se juntará às colegas Ana Paula Araújo e Patrícia Poeta que, também nesta manhã, apresentaram seus respectivos programas “Bom dia Brasil” e “Encontro”, ao vivo, do Rio Grande do Sul.