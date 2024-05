Boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul publicado na noite deste domingo (5/5) indica um aumento no número de vítimas decorrentes da tragédia que atinge o estado. De acordo com o órgão, 78 pessoas já morreram e 105 continuam desaparecidas após os temporais que atingiram a região na última semana.

O balanço diz ainda que 844 mil pessoas foram impactadas pelas chuvas. Por causa do mau tempo, 134.331 pessoas tiveram de abandonar as casas em que vivem, sendo que 115.844 estão desalojadas e outras 18.487 estão em abrigos. Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 341 foram afetados pelos temporais.



Pelo menos 261 mil pontos do estado estão sem energia elétrica e mais de 854 mil estão sem abastecimento de água, segundo balanço das Secretarias do Meio Ambiente e Infraestrutura, de Logística e Transportes e da Educação.



As chuvas provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias. São 110 trechos em 61 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes.

Risco de transbordamento do Lago Guaíba

A Defesa Civil também alerta para o risco de transbordamento de um dos "diques" de contenção do lago Guaíba, que pode afetar cerca de 100 mil moradores da capital gaúcha.

Desde sábado (4/5), há registro de vazamento em diversas comportas da estrutura na capital gaúcha. Após vários registros de inundação no bairro Sarandi, que abrange quase 100 mil habitantes, a Defesa Civil emitiu alerta por volta das 18:15 deste domingo para evacuar a região.

"A Defesa Civil alerta para a possibilidade de transbordamento do dique da Fiergs. A recomendação é que os moradores do bairro Sarandi e da área compreendida do dique até a avenida Assis Brasil, próximo à avenida Sertório, deixem o local e procurem abrigo seguro", diz nota da entidade.