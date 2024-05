Prefeito de Canoas, Jairo Jorge informa sobre as mortes ao ministro Paulo Pimenta, por telefone

Um colapso de energia ocasionado pela entrada de água que inundou parte do Hospital de Pronto Socorro de Canoas, no Rio Grande do Sul, provocou a morte de nove pacientes que estavam internados na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Pontuando a gravidade da situação, o prefeito da cidade, Jairo Jorge (PSD-RS), confirmou a informação ao ministro da Secom, Paulo Pimenta, em ligação telefônica, conforme registros que já circulam na internet, mostrando o momento da conversa.

"A água entrou, teve um colapso na UTI, problema de energia, tentamos manter os pacientes e não conseguimos. Morreram nove”, relatou o chefe do Executivo municipal.

A prefeitura também informou que a unidade de saúde foi evacuada, em publicação no X, orientando ainda que, em situações de emergência, a população se encaminhe ao Hospital Nossa Senhora das Graças, na mesma região.