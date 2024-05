A Força Aérea Brasileira (FAB) atuará com uma Aeronave Remotamente Pilotada (ARP) para identificação de atingidos isolados pelas chuvas no Rio Grande do Sul (RS) a partir deste domingo (5/5). Por enquanto, os sobrevoos ocorrerão na região da Quarta Colônia, próxima ao município de Santa Maria.

A orientação é que pessoas isoladas, em situação de risco e com necessidade de resgate, ao visualizar ou ouvir a aeronave, saiam dos abrigos, sinalizem ou façam marcas no solo, de modo que possam ser identificados, e o apoio, realizado.

Desde terça-feira (30/4), a FAB, por meio da coordenação do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), atua na Operação Taquaril II, resgatando pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Agora, com a ARP de modelo RQ-900, que pertence à Base Aérea de Santa Maria (BASM), será possível realizar análises em tempo real e com alta precisão das áreas expostas.

Os sobrevoos também auxiliarão no mapeamento e na modelagem da região, além de permitir a mensuração da população em risco nos locais de estudo.