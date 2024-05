Neste domingo (5/5), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), disse, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que não é hora de procurar culpados para a tragédia climática que acontece no estado.

Leite afirmou que a situação do Rio Grande do Sul é semelhante a um "cenário de guerra" e conta com o apoio do governo federal para o auxílio aos municípios atingidos.

O governador agradeceu à visita do presidente Lula e das demais autoridades, como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AP), e do presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas. Leite também mencionou as pessoas que estão se mobilizando voluntariamente para auxiliar a população.



"Queria agradecer, presidente, sua vinda pela segunda vez aqui, sua sensibilidade e, mais do que qualquer coisa, sua disposição de mobilizar forças e o governo inteiro para essa superação de um cenário de guerra. Sim, é um cenário de guerra no estado. E como um cenário de guerra, vai ter que ter também um tratamento do pós-guerra. Por isso, a vinda do presidente da Câmara, do Senado, do presidente do Tribunal de Contas da União e de todos os ministros que estão que estão aqui vai ser muito importante para dar consciência situacional", declarou em coletiva de imprensa ao lado de outras autoridades.



Segundo o governador, 332 municípios do Rio Grande do Sul estão sendo afetados pelas enchentes das chuvas. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que 75 mortes foram confirmadas em razão dos temporais. Outras seis mortes estão sendo investigadas.

"Preciso fazer um pedido aqui: não é hora de procurar culpados. Não é hora de transferir responsabilidades. A gente vai ter que trabalhar à altura do que o momento histórico nos exige. Na divisão política que a gente vive, parece que qualquer coisa que a gente fala parece que se está jogando a culpa em alguém", comentou Eduardo Leite.

Na manhã deste domingo, Lula, Pacheco (presidente do Senado), Lira (presidente da Câmara dos Deputados) e Eduardo Leite, além de outras autoridades do cenário político, sobrevoaram Porto Alegre. Os políticos estão na cidade para discutir ações de resposta à tragédia causada pelas chuvas.



"O senhor (Lula) colocou como lema do seu governo 'União e Reconstrução'. O Brasil já precisava de união antes disso tudo, e a reconstrução do país já era necessária. Mais ainda agora. Agora é concreto, agora é visível, é material diante dos nossos olhos a partir do Rio Grande do Sul. Vai ter que ser a maior união possível da nossa população. Para a reconstrução efetiva do nosso estado do Rio Grande do Sul e, assim, dar o atendimento que a população daqui merece nos próximos dias. Primeiro, mitigação para conviver com os problemas, depois a reconstrução. A gente conta muito com o senhor e sua equipe, com sua capacidade de mobilização de todos atores que vão estar envolvidos. Muito obrigado a todos", disse Leite para Lula.