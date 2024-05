Porto Alegre deve enfrentar pelo menos mais 20 dias da inundação recorde, que atinge a cidade desde a semana passada. A situação difícil tende a se agravar, uma vez que o Lago Guaíba chegou a 5,24m no sábado (4/5) e a meteorologia indica alertas de mais temporais para este domingo (5/5).

De acordo com um estudo do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em função do volume que chega dos afluentes do Guaíba, mesmo com a diminuição das chuvas o nível da inundação deve continuar acima dos 5m ao menos nos próximos três dias.

“Os níveis do Guaíba devem se manter elevados por ao menos os próximos três dias, mas, para baixar da cota de inundação, abaixo dos 3m, deve levar pelo menos uns 20 dias. Se tiver chuvas fortes em Porto Alegre ou na região, nos próximos dias, a situação da cidade tende a se agravar, já que toda a drenagem está comprometida”, explicou ao Correio o doutor em hidrologia e professor do IPH/UFRGS Rodrigo Paiva.

Áreas alagadas na capital gaúcha se alastram e especialistas falam em evacuação da população Arte CB

Os pesquisadores da UFRGS emitiram, sábado (4/5), uma nota técnica na qual reforçaram a orientação de evacuação das áreas atingidas na capital gaúcha pela manutenção de um nível acima de 5m, nos próximos dias. A nota também alerta para a possibilidade de uma falha no sistema de comportas e diques que protege a cidade contra inundações.

O sistema, construído em 1960 e efetivamente utilizado apenas nesta cheia e na de 2023, tem evitado que a inundação seja ainda maior na cidade. Mas o sistema mostrou falhas e uma dessas comportas se rompeu na sexta-feira. Por causa dos vários pontos de infiltração, os militares do Exército tentaram reforçar a estrutura com sacos de areia.

“Hoje (4/5) já tivemos muito impacto com a cheia, mas pode ainda ser muito pior se falhar o sistema de proteção. Além disso, a duração dessa enchente vai trazer outros problemas, como a falta de água potável, que já deixou e ser encontrada em algumas regiões”, alertou Paiva.

Mais chuvas

Apesar da redução nas chuvas no sábado (4/5), o nível da inundação seguiu subindo em Porto Alegre ao longo do dia pela vazão de afluentes da bacia hidrográfica do Guaíba. A expectativa é que, neste domingo (5/5), o nível da enchente se estabilize. Mas com previsão de chuvas para a região da capital gaúcha, e para outras localidades que desaguam no Lago Guaíba, a situação pode voltar a se agravar.



Segundo a MetSul Meteorologia, uma nova frente avança do norte do estado, com chuvas para as áreas atingidas pelas enchentes. Segundo o alerta que emitiu, a situação climática aponta para alto risco de “chuva forte com pancadas torrenciais”. Sábado (4/5) à noite, a instabilidade maior era esperada para a Serra Gaúcha, mas, neste domingo (5/5), é esperada chuva forte na capital.

Apesar da instabilidade, o volume esperado para as precipitações não deve elevar mais o nível dos rios do interior do Rio Grande do Sul, mas deve manter por mais dias a enchente em Porto Alegre.

A previsão para a segunda-feira (6/5) é de sol com nuvens na maioria das regiões, com um calor intenso, acima da média para esta época do ano, com as máximas acima dos 30ºC. Enquanto isso, o extremo sul do estado pode sofrer com chuva intensa e temporais que tendem, nos dias seguintes, avançar para o resto do estado.