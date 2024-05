O chefe do Executivo vai ao estado acompanhado de uma comitiva de ministros. Lula já esteve na região na semana passada e retornou a Brasília para a realização de reuniões com autoridades

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai voltar ao Rio Grande do Sul neste domingo (5/5) para coordenar novas ações de combate às enchentes e resgate de vítimas das chuvas que atingem o estado. A informação foi repassada ao Correio Braziliense por fontes no governo.

O chefe do Executivo vai ao estado acompanhado de uma comitiva de ministros. Lula já esteve na região na semana passada e retornou a Brasília para a realização de reuniões com autoridades.

Ele vai se reunir novamente com autoridades locais para avaliar a liberação de nova ajuda do governo federal para atender as comunidades afetadas. A avaliação do governo é que a continuidade das chuvas neste fim de semana pode agravar a situação.

Até agora, foram registrados 57 mortos e mais de 70 pessoas desaparecidas em razão do alagamento de cidades, desabamento de casas, estradas e inundação de prédios, inclusive na capital, Porto Alegre.