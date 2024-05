Lula teve reunião com o Governo do RS para discutir medidas para ajudar a estado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (2/5), em meio aos fortes temporais que atingem o estado e já mataram 13 pessoas. O mandatário foi recebido pelo governador Eduardo Leite (PSDB) e disse que não “faltarão recursos” para ajudar o estado.

Desde segunda-feira (29/4), a Defesa Civil já registrou 147 municípios afetados por inundações e alagamentos. Até o momento, quase 10 mil pessoas foram desalojadas e outras 4.599 estão em abrigos. Outras 21 pessoas estão desaparecidas.

“A gente não vai permitir, como não permitimos no Vale do Taquari, como não permitimos quando houve a seca aqui no Rio Grande do Sul, que faltem recursos para que a gente possa reparar os danos causados”, disse Lula durante visita ao município de Santa Maria.

Lula também falou na possibilidade de enviar as Forças Armadas para auxiliar nos resgates e no trabalho de mitigação de dano, mas lembra que o primeiro foco é “salvar vidas”. "Em um segundo momento, a gente vai ter que cuidar de fazer uma avaliação dos danos e, a partir daí, começar a pensar como encontrar o dinheiro para que a gente possa reparar esses danos”, disse.

A ida de Lula ao Rio Grande do Sul ocorreu após cobrança de Eduardo Leite, que nas redes sociais pediu que o presidente enviasse todo o apoio possível de “imediato”. O presidente desembarcou na região por volta das 10h30 junto a uma comitiva de ministros e outras autoridades federais.

A comitiva foi composta pela primeira-dama Janja Lula da Silva, os ministros Rui Costa, da Casa Civil, Renan Filho (Transporte), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima), Jader Filho (Cidades) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação). Também foram ao local o comandante do Exército, general Tomás Paiva, e o chefe de gabinete do Comandante da Aeronáutica, major-brigadeiro do ar Antonio Luiz Godoy Soares.