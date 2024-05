Loja da Havan fica na cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul

Uma loja da Havan no município de Lajeado (RS) foi inundada nesta quinta-feira (2) pela água da chuva.





Loja ficou debaixo d'água. Uma imagem aérea mostra que o bairro ficou totalmente inundado após as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul.





Havan colocou helicópteros à disposição da Defesa Civil. O empresário Luciano Hang diz que as aeronaves devem prestar apoio logístico e humanitário na região do Rio Taquari, que atingiu o maior nível da história ao ultrapassar a marca de 31 metros.





A Havan suspendeu a inauguração de uma loja no município de Santa Rosa após as chuvas.





ESTADO DE CALAMIDADE NO RS





O governador Eduardo Leite (PSDB) decretou estado de calamidade pública no estado. As chuvas e enchentes foram classificadas como desastres de nível 3 -"caracterizados por danos e prejuízos elevados".





O decreto tem um prazo de 180 dias. "A situação de anormalidade declarada em âmbito estadual por este Decreto, não obsta o início ou o prosseguimento da declaração em âmbito local pelos Municípios, que poderão avaliadas e homologadas pelo Estado", diz o texto.





Rio Grande do Sul tem 13 mortes pelas chuvas. Os óbitos foram registrados em Paverama (2), Pantano Grande (1), Itaara (1), Encantado (1), Salvador do Sul (2), Segredo (1), Santa Cruz do Sul (1), Santa Maria (2), São João do Polênise (1), Silveira Martins (1).





Há 21 desaparecidos em cinco cidades. São elas: Candelária (8), Encantado (6), Roca Sales (4), São Vendelino (2) e Passa Sete (1).