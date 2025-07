Veja quais são os estados mais afetados pelas tarifas de Trump

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A sobretaxa de 50% anunciada por Donald Trump ao Brasil deve impactar sobretudo o Sudeste do país. Os três maiores exportadores aos Estados Unidos são, respectivamente, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, segundo levantamento da Amcham (Câmara Americana de Comércio para o Brasil) e do Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços).

Em 2024, São Paulo exportou quase R$ 13,6 bilhões, 33,6% do total. Em seguida, vem o Rio de Janeiro, com R$ 7,4 bilhões, e Minas Gerais, com R$ 4,6 bilhões. Ao todo, os estados do Sudeste foram responsáveis por 71% das exportações no ano passado.

Neste ano, a liderança paulista se repete: o estado exportou R$ 6,4 bilhões entre janeiro e junho, seguido pelo Rio de Janeiro, com R$ 3,2 bilhões, e Minas Gerais, com R$ 2,4 bilhões. Os dados são em valor FOB, que não considera o frete internacional.

Em 2025, as aeronaves produzidas pela Embraer no vale do Paraíba são o principal produto exportado de São Paulo para os Estados Unidos. Em seguida, vêm os sucos de fruta e os equipamentos de engenharia. Após o anúncio de Trump, exportadores de suco de laranja afirmaram que a sobretaxa inviabiliza o setor, que corre risco de colapso.

Já no Rio, o produto mais vendido para o país americano é o óleo bruto de petróleo. Produtos semiacabados de ferro e aço e óleos combustíveis também integram a lista de mais exportados no estado fluminense.

Em Minas Gerais, o café não torrado, o ferro-gusa e máquinas de energia elétrica são os principais bens exportados.

Neste ano, houve aumento nas exportações brasileiras aos EUA da indústria de transformação, de 3,2%. As vendas do setor de agropecuária para o país também cresceram 1,3%. Dos dez principais produtos exportados aos Estados Unidos, seis tiveram aumento de valor, incluindo o café não torrado, os semiacabados de ferro e aço e as aeronaves.

Segundo relatório da Amcham, as exportações industriais para os EUA bateram recorde de US$ 16 bilhões neste ano. O país é o principal destino das exportações da indústria, à frente do Mercosul (US$ 11,5 bilhões), da União Europeia (US$ 10,8 bilhões) e da China (US$ 9,7 bi).

A sobretaxa de Trump gerou imbróglios para governadores que apoiam o presidente americano e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nesta semana, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reconheceu o impacto negativo da medida. O estado seria o mais afetado caso a sobretaxa entre em vigor em agosto.

Na última sexta (11), Tarcísio se encontrou com o embaixador dos EUA para debater o impacto do tarifaço sobre a economia do país.

Já Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, afirmou que a sobretaxa é uma medida errada e injusta e defendeu a revisão. Um dia antes, ele havia dito que a população pagaria as contas por ações do presidente Lula e do STF.

"Defender a liberdade não pode significar atacar quem trabalha e quem produz no Brasil", disse ele.