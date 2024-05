Órgão também informa que 300 municípios do estado foram afetados pelas chuvas

No início da tarde deste sábado (4/5), o Rio Grande do Sul registrou 57 mortes em decorrência das fortes chuvas que vêm atingindo o estado durante a semana. Dez ainda estão sendo investigadas para confirmar se, de fato, são consequência do desastre climático.

De acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil do estado, também foi confirmado que há 74 feridos e 67 pessoas permanecem desaparecidas. Ao todo, 300 municípios foram afetados pelas chuvas, reunindo 422.307 pessoas afetadas. São 32.640 desalojados e 9.581 em abrigos.

O órgão também anunciou que 860.952 domicílios estavam sem abastecimento de água em todo o estado. O número, equivalente a 14% dos imóveis atendidos pela empresa Corsan, é quase o dobro em relação àqueles que estavam desabastecidos na tarde de sexta-feira (3/5).

Além disso, na manhã deste sábado, havia 350 mil imóveis sem energia elétrica. Segundo a distribuidora de energia RGE Sul, responsável por 296 mil endereços que estão sem energia elétrica, 7,6% de seus clientes foram afetados. Já a CEEE Equatorial, que responde por 54 mil pontos sem energia elétrica, informou que 2,8% dos domicílios que atende foram afetados.

As aulas foram suspensas em todas as 2.338 escolas da rede estadual, impactando quase 200 mil alunos. Ao menos 224 escolas tiveram sua estrutura danificada, e 30 escolas estaduais estão servindo de alojamento.