As três principais companhias aéreas nacionais, Latam, Gol e Azul, cancelaram voos no aeroporto de Porto Alegre

Na manhã deste sábado (4/5), um voo da companhia aérea Azul, que sairia do Aeroporto Internacional de Confins (MG) com destino ao Aeroporto de Porto Alegre (RS), foi cancelado. De acordo com o painel da BH Airport, o voo estava previsto para às 7h40. Em contato com a companhia aérea e com a empresa que administra o aeroporto de Confins, foi informado que o cancelamento ocorreu em razão das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul.

"O BH Airport tem apenas a Azul como a companhia aérea que opera voos diretos para Porto Alegre. Esses voos estão sendo cancelados de forma programada pela Azul, conforme nota encaminhada pela companhia", informou o Aeroporto Internacional de Confins.

Na noite dessa sexta-feira (3/5), o Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre, foi fechado por tempo indeterminado devido ao elevado volume de chuvas. De acordo com o governo do Rio Grande do Sul, o estado registrou, até o momento, 56 mortes em razão das fortes chuvas e 67 pessoas estão desaparecidas.

A Fraport, empresa que administra o aeroporto, afirmou que a suspensão de pousos e decolagens busca "garantir a segurança de funcionários e passageiros". "Seguimos em contato com a Defesa Civil, autoridades e companhias aéreas para acompanhar e avaliar a situação. Aos passageiros, pedimos que entrem em contato com a sua companhia aérea para mais informações sobre os seus voos", disse, em nota.



Diante da situação, as companhias aéreas Azul, Latam e Gol anunciaram o cancelamento dos voos que chegariam ou sairiam do Aeroporto de Porto Alegre neste final de semana. Veja abaixo a situação de cada companhia aérea e como proceder.



Azul



Em nota, a companhia aérea Azul disse que cancelou todos os pousos e decolagens no aeroporto Salgado Filho até as 12h de segunda-feira (6/5).

"Os Clientes com voos agendados nesse período deverão ficar atentos às comunicações que serão disparadas via e-mail, SMS e WhatsApp, além de também estarem disponíveis via site e aplicativo. Demais Clientes, que optarem por alterar sua passagem voluntariamente, poderão realizar a solicitação para até três dias após a data da viagem, de acordo com a disponibilidade. Ou, ainda, solicitar via canais oficiais de atendimento o cancelamento da passagem, deixando o valor em crédito na companhia", disse a empresa.

Leia também: Porto Alegre organiza evacuação do centro da cidade

Porto Alegre organiza evacuação do centro da cidade

Latam

A Latam também comunicou o cancelamento de todos os voos com destino a Porto Alegre ou que partiriam do terminal. Foram afetados os voos programados desde este sábado até as 23h59 de segunda-feira.

"A operação da companhia em Caxias do Sul (CXJ) e Passo Fundo (PFB) segue normal com a possibilidade de impactos em função das chuvas na região. A companhia reforça que está oferecendo flexibilidade comercial para quem tem voos até quarta-feira, 8 de maio, de/para as localidades sem multa ou diferença tarifária, e com possibilidade de reembolso", afirmou a companhia.

Para os clientes que optarem pelo reembolso, será necessário preencher o formulário de solicitação de reembolsos. Para preenchê-lo, tenha em mãos o seu código de reserva e o número do ticket.

Rio Grande do Sul: quatro barragens estão em risco de rompimento





Gol

A Gol informou que cancelou os voos que chegam e partem de Porto Alegre até as 23h59 deste domingo (5/5). A companhia esclarece que está atendendo todos os clientes afetados.

"Os clientes que desejarem remarcar seus voos chegando ou partindo dos aeroportos do Rio Grande do Sul – Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Santo Ângelo e em Santa Catarina no aeroporto de Chapecó – poderão fazê-lo, com a possibilidade de deixar o valor da passagem em crédito com a Companhia, sem a necessidade de pagamento da taxa de cancelamento; e isenção da taxa de remarcação para remarcações em voos da Companhia", informou.





Para realizar a remarcação basta entrar em contato com Gol pelos seus canais de atendimento ao cliente ou app.