Correio Braziliense - O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), pediu, nesta sexta-feira (3/5), que moradores e comerciantes do centro e de mais cinco bairros que compõem a região do 4º Distrito da cidade evacuem a região em função da rápida subida das águas. Apesar do volume das chuvas na capital gaúcha ter reduzido, a cidade recebe dos afluentes do Lago Guaíba as águas de afluentes vindo das regiões em que mais choveram no estado.

Segundo a prefeitura da cidade, a decisão pela evacuação da Região Central da cidade e dos bairros Floresta, Navegantes, Humaitá, Farrapos e São Geraldo que compõem a região do 4° Distrito na zona norte da capital gaúcha foi tomada em conjunto com Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL) e Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas).

“Esta não é a primeira enchente, mas talvez a maior desde 1941. A cada momento temos que tomar novas decisões e hoje estamos fechando o comércio do Centro e 4° Distrito. O Mercado Público já está fechado desde às 10h, assim como as unidades de saúde do Centro. Os portões estão sendo vistoriados, mesmo assim temos problemas de vazamento de água’’, disse Melo.

A prefeitura e os comerciantes temem a continuação da elevação no nível do Guaíba e a possibilidade de rompimento de mais uma das comportas do Cais Mauá. O sistema de comportas de proteção contra cheias perdeu o portão 14, que ruiu no final da manhã desta sexta-feira (3/5), causando uma ampliação da inundação na zona norte da cidade.

Isolamento

A cidade já está bastante isolada, as saídas para o sul do estado, pelas pontes sobre o Lago Guaíba, estão interditadas com o fechamento pelo Ministério dos Transportes das duas pontes após a subida do nível das águas e o choque de duas embarcações contra a estrutura de uma delas.

O prefeito da cidade, o governador do estado Eduardo Leite (PSDB), esteve reunido com o Comando Militar do Sul e demais órgãos federais para definir a estratégia para as próximas horas. “Estamos trabalhando em parceria com Exército e Governo do Estado para salvar vidas’’, falou Melo.

A prefeitura está fornecendo três locais para receber as famílias desabrigadas das Ilhas e outras regiões. Na manhã desta sexta-feira, a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) registrava 448 pessoas acolhidas. Destas, 375 estavam em um abrigo ao lado do aeroporto internacional da cidade, que agora corre o risco de também ser inundado e por isso foram transferidas para outro abrigo.

Até o momento o aeroporto internacional Salgado Filho, segue operando normalmente, mas se as águas continuarem subindo é provável que o aeródromo também fique alagado. As companhias aéreas Gol, Tam e Azul têm informado aos clientes com voos com destino ou partida do estado gaúcho que irão fazer a remarcação dos bilhetes sem custo para os viajantes que precisarem mudar a data do voo.