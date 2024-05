SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo do Rio Grande do Sul afirmou nesta sexta-feira (3) que monitora quatro barragens que estão em situação de emergência e correm o risco de se romper por causa das fortes chuvas que atingem a região. Uma das represas em situação de emergência é a 14 de Julho, entre os municípios de Cotiporã e Bento Gonçalves, que já teve rompimento parcial nesta quinta (2).





De acordo com o governo gaúcho, as outras três barragens em situação mais crítica são: usina hidrelétrica de Bugres, no município de Canela; barragem do Arroio Barracão, em Bento Gonçalves; e barragem Saturnino de Brito, em São Martinho da Serra.





A situação de emergência significa "risco de ruptura iminente, exigindo providências para preservar vidas", segundo nota do governo. Em Bento Gonçalves houve erosão da margem direita da barragem do Arroio Barracão, e 50 famílias eram retiradas dos arredores no início da tarde desta sexta, de acordo com o governo do estado.





O informe diz, ainda, que a situação na barragem 14 de Julho não se alterou desde o rompimento parcial.





Ainda na quinta, a Defesa Civil gaúcha divulgou um comunicado em que pede que moradores de sete municípios procurem abrigos públicos ou outros locais seguros para permanecerem durante a elevação de nível do rio Taquari. São eles: Santa Tereza, Muçum, Roca Sales, Arroio do Meio, Encantado, Colinas e Lajeado.





Enquanto as usinas hidrelétricas 14 de Julho e Bugres são monitoradas pela pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e pelo ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), as barragens do Arroio Barracão e Saturnino de Brito têm monitoramento do governo estadual, por meio da Sema (Secretaria Estadual de Meio Ambiente).





BARRAGENS EM ALERTA E ATENÇÃO





Além das represas em situação de emergência, o Rio Grande do Sul tem ainda quatro em alerta e nove em estado de atenção, segundo o governo estadual.





O nível de alerta significa que "anomalias representam risco à segurança da barragem, exigindo providências para manutenção das condições de segurança". Já o estado de atenção ocorre "quando as anomalias não comprometem a segurança da barragem no curto prazo, mas exigem monitoramento, controle ou reparo ao decurso do tempo".





Veja a seguir quais são as barragens monitoradas no estado:





SITUAÇÃO DAS BARRAGENS NO RIO GRANDE DO SUL





Estado de emergência:





14 de Julho (Cotiporã e Bento Gonçalves)





Bugres (Canela)





Arroio Barracão (Bento Gonçalves)





Saturnino de Brito (São Martinho da Serra)













Estado de alerta:





Dona Francisca (Uruguaiana)





Samuara (Caxias do Sul)





Dal Bó (Caxias do Sul)





Capané (Caxias do Sul)













Estado de atenção:





Canastra (Canela)





Guarita (Erval Seco)





Herval (Santa Maria do Herval)





Passo do Inferno (São Francisco de Paula)





Usina Jacuí (Salto do Jacuí)





Santa Lúcia (Putinga)





São Miguel do Buriti (Bento Gonçalves)





Nova de Espólio de Aldo Malta Dihl (Glorinha)





Belo Monte (Eldorado do Sul)