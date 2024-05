BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Caixa Econômica Federal vai liberar o saque do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para as pessoas afetadas por fortes chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. Essa é uma das medidas anunciadas pelo banco público nesta sexta-feira (3/5) em apoio à população local.





Em nota, a Caixa disse estar auxiliando as prefeituras dos municípios atingidos pelos temporais para que o processo de liberação dos valores aos trabalhadores seja iniciado. A população poderá realizar o saque dos recursos pelo celular por meio do aplicativo FGTS, sem a necessidade de comparecer a uma agência bancária.





A instituição anunciou também que os clientes podem solicitar uma pausa de até três meses nos contratos de financiamento habitacional nas regiões atingidas. "Além disso, é possível a incorporação das prestações no saldo devedor dos clientes inadimplentes", acrescentou.





O banco afirmou ainda que dará suporte aos clientes para o acionamento do seguro habitacional e dos procedimentos para pagamento de indenizações "de forma ágil".





Segundo a Caixa, serão enviados à região especialistas nas áreas de Habitação, FGTS e Governo para prestar apoio técnico às prefeituras na habilitação ao saque calamidade do FGTS e na operacionalização de repasse de recursos e para dar auxílio em providências que possam ajudar a população local.





"De acordo com o decreto 5.113/2004, para habilitação ao saque do FGTS, é necessário que o município em estado de calamidade pública ou situação de emergência, devidamente reconhecidos por portaria do governo federal, apresente à Caixa a declaração das áreas afetadas pelo desastre", disse o banco.





O Rio Grande do Sul registrou ao menos 37 mortes em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado desde o fim da semana, segundo a Defesa Civil do estado na manhã desta sexta.





Ainda de acordo com a Defesa Civil estadual, 235 municípios foram afetados pela chuva. Há 74 pessoas desaparecidas, 7.949 pessoas em abrigos e outras 23.598 estão desalojadas. No total, são 351.639 afetados e 74 feridos nesta manhã.