A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informa que 75 mortes foram confirmadas em razão dos temporais que atingem o estado, conforme boletim divulgado ao meio-dia deste domingo (5/5). Outros seis óbitos já confirmados estão sendo investigados, para verificar se têm relação com a tragédia.

AO número de desaparecidos chega a 103 e outras 155 pessoas estão feridas. Ao todo, a Defesa Civil soma 334 municípios que registraram algum problema, com 780.725 mil pessoas afetadas, das quais 16.609 estão em abrigos e 88.019 desalojadas.

Veja abaixo o número de mortes por cidade:

Bento Gonçalves (3)

Boa Vista do Sul (2)

Bom Princípio (1)

Canela (2)

Canoas (1)

Capitão (1)

Caxias do Sul (5)

Cruzeiro do Sul (4)

Encantado (2)

Farroupilha (1)

Forquetinha (2)

Gramado (7)

Itaara (1)

Lajeado (5)

Montenegro (1)

Pantano Grande (1)

Paverama (2)

Pinhal Grande (1)

Putinga (1)

Roca Sales (2)

Salvador do Sul (2)

Santa Cruz do Sul (2)

Santa Maria (5)

São João do Polêsine (1)

São Vendelino (2)

Segredo (1)

Serafina Corrêa (2)

Silveira Martins (1)

Sinimbu (1)

Taquara (2)

Três Coroas (1)

Vale do Sol (1)

Venâncio Aires (3)

Vera Cruz (1)

Veranópolis (5)

As seis mortes em investigação foram registrados em Caxias do Sul (1), Pinhal Grande (1), Santa Maria (1) e Três Coroas (3).