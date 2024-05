Drone RQ-900 estava sendo utilizado para localizar vítimas no Rio Grande do Sul

Uma aeronave não tripulada da Força Aérea Brasileira (FAB) caiu durante as buscas por pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. De acordo com informações da corporação, o equipamento atingiu o solo em uma região desabitada.

O drone estava sendo usado para localizar pessoas que estão ilhadas, principalmente em cima dos telhados das casas. Em 24 horas de operação, chegou a localizar 36 pessoas, que foram resgatadas.

"Uma Aeronave Remotamente Pilotada (ARP), da FAB, que é empregada nas missões de apoio aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul, apresentou durante sua operação um problema técnico e veio a colidir com o solo, em região desabitada, nesta terça-feira (7/5)", informou a Força Aérea, em nota.

A entidade disse ainda que uma investigação sobre o caso será aberta. "A Força Aérea informa que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) vai investigar os fatores contribuintes da ocorrência aeronáutica", completa o texto.

O drone, modelo Elbit Hermes 900 (RQ-900), tem capacidade de voar a 9 mil metrôs de altura e uma autonomia de voo de 36 horas.