Ao menos 35 policiais militares do Batalhão de Choque e do Meio Ambiente se juntam a outros sete que já estão no Rio Grande do Sul atuando desde domingo (5/5)

Nesta quarta-feira (8/5), 35 policiais militares do Batalhão de Choque e Meio Ambiente, oito viaturas, quatro barcos e um ônibus da Polícia Militar de Minas Gerais viajam para se juntar ao patrulhamento do Rio Grande do Sul. Os agentes estão indo por via terrestre e devem chegar amanhã à tarde.





Os agentes se somam a outros sete policiais militares e duas aeronaves, que estão no estado desde domingo auxiliando em resgates e envios de medicamentos.





A ação faz parte do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (COSUD) com apoio do Governo de Minas Gerais. A Major Layla Brunella explica que os agentes e veículos estão indo para auxiliar no policiamento do Rio Grande do Sul, mas que “caso haja necessidade também poderão auxiliar nos resgates".

Todos os policiais militares embarcados foram vacinados de acordo com as necessidades de cada agente e com base no controle interno da polícia. Segundo a Major, ao menos sete tipos de imunizantes foram aplicados.