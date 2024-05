O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), falou neste domingo (5/5) a respeito da situação da população do Rio Grande do Sul, que enfrenta a tragédia com as enchentes, e do apoio que o governo mineiro está disponibilizando para reforçar as ações de busca e salvamento de vítimas das inundações. Ele acompanhou o embarque de equipes de auxílio no Aeroporto da Pampulha, deslocadas para a região afetada por meio do Gabinete Militar do Governador (GMG). Zema anunciou o envio para o estado gaúcho de mais duas aeronaves, dentre elas, um helicóptero com recurso de sobrevoo noturno.



“Nós, mineiros, estamos unindo forças para ajudar o Rio Grande do Sul neste momento difícil, em especial àquelas áreas afetadas pelas enchentes. Estamos enviando mais duas aeronaves, como um helicóptero com visão noturna, que vai trabalhar durante a noite no resgate de pessoas que estão em áreas isoladas”, disse.



O governo de Minas também enviou uma equipe composta por 18 técnicos da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), que vão trabalhar para que o fornecimento de água seja restabelecido em dezenas de cidades que já enfrentam esse problema.



Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) já estão no Rio Grande do Sul desde a última quinta-feira (2/5). Ao todo, 28 militares participam das ações, a maior equipe de apoio em missões especiais fora de Minas Gerais. Eles trabalham nas operações de resgate nas regiões castigadas, com cidades totalmente alagadas, rios transbordando e 75 mortes já registradas, além do grande número de pessoas desabrigadas e desalojadas.

"Fica aqui a minha solidariedade ao governador Eduardo Leite e a todo povo gaúcho. Nós aqui, mineiros, estamos à disposição", declarou Zema.



Campanha de arrecadação



O Serviço Social Autônomo (Servas) e a Defesa Civil de Minas Gerais lançaram neste domingo (5/5) uma campanha para arrecadar doações destinadas às comunidades afetadas.



Água mineral, cobertores, produtos de limpeza e de higiene pessoal são alguns dos itens essenciais que estão sendo solicitados, e contribuições em dinheiro também podem ser feitas pelo Programa de Proteção Emergencial do Servas, por meio da chave PIX ppe@servas.org.br.



Na sede dos Servas, em Belo Horizonte, passa a funcionar ainda um ponto de coleta de doações, que ficará aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. O endereço é a Avenida Cristóvão Colombo, 683.



O efetivo de apoio de Minas Gerais ao Rio Grande do Sul é o seguinte:



- Pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG): dois helicópteros para atuar nos regastes, sendo um deles com visão noturna



- Pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG): 28 bombeiros militares especializados em busca, salvamento em enchentes, inundações e grandes desastres; três viaturas de salvamento; um caminhão que transporta diversos materiais e equipamentos logísticos; um veículo apropriado para a condução de dois cães de busca



- Pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG): um avião Cesna Caravan, com capacidade para transporte de até nove passageiros (a aeronave também pode levar equipamentos e fazer transporte de feridos em distâncias maiores); um helicóptero Esquilo, operado em parceria com o CBMMG, capaz de realizar resgates e transporte de feridos



- Pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec-MG): quatro agentes da Defesa Civil de Minas Gerais e 370 colchões



- Pela Copasa: 20 técnicos seguem para o Rio Grande do Sul para auxiliar na retomada da operação das estações de tratamento de água, dar manutenção em painéis elétricos e moto-bombas, entre outras demandas. A equipe inclui especialistas para ajudar no tratamento e qualidade da água.