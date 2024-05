Uma carreta com carga de material inflamável pegou fogo na madrugada deste domingo (5/5) e interditou, temporariamente, a pista no sentido BH, da BR-381, Rodovia Fernão Dias. O acidente foi no quilômetro 514, altura de Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O motorista não se feriu, mas os trabalhos para conter o incêndio causam um congestionamento na rodovia.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo transportava uma carga de limpadores de para-brisa, velas de aniversário, cadernos, polietileno, materiais de cozinha, dentre outros.

No combate ao fogo, os bombeiros utilizaram a técnica de LGE ( Líquido Gerador de Espuma). Foram empenhadas quatro viaturas, três delas de água.

Além de toda a carga consumida, ocorreu o vazamento do tanque diesel da carreta, o que demandou um grande consumo de água para a limpeza da pista.

De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária que administra a rodovia, a pista segue parcialmente interditada no sentido Belo Horizonte o que causa um congestionamento de cerca de cinco quilômetros.