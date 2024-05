Teste operacional foi acordado com a comunidade e acontecerá do dia 6 ao dia 12 de maio

A rua Sapucaí, no Birro Floresta, Região Leste de Belo Horizonte, passará por um teste operacional de fechamento na próxima semana. Entre os dias 6 e 12 de maio, o trecho entre as avenidas Assis Chateaubriand e Francisco Sales ficará fechado para o trânsito de veículos e algumas linhas de ônibus terão alteração de itinerário. A medida será coordenada pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), que desenvolve um plano de requalificação da Região Central de BH.

Na próxima semana, a Rua Sapucaí será sinalizada com faixas de tecido para orientação de condutores. Os ônibus das linhas afetadas também terão cartazes de informação para os usuários. Confira o que muda no transporte coletivo:

As linhas 8103, 8205, 8405, 9103, 9104, 9210, SC01A, SC03A terão alteração de itinerário.



Pontos desativados: Rua Sapucaí, 383 e 153



Pontos Substitutos: Av. Assis Chateaubriand, 558 e Av. Francisco Sales, 199





O objetivo do teste operacional de fechamento, segundo a prefeitura, é avaliar o impacto do trânsito no local e no entorno. A medida foi acordada em reunião com a comunidade e a prefeitura, que irá apresentar os resultados obtidos após avaliação.





Requalificação

Desde março de 2023, a Rua Sapucaí passou a ser fechada para o trânsito de veículos aos domingos. O projeto foi apresentado pela Prefeitura de Belo Horizonte, em 2022, com o objetivo de priorizar o uso da via pelos pedestres.

Por ser um dos locais mais movimentados de BH, especialmente aos fins de semana, ao projeto da PBH pretende tornar a região mais bonita e acessível, melhorando assim as opções de lazer da capital.

Com as intervenções, o espaço será transformado em um eixo verde, com arborização e paisagismo para valorizar e potencializar as características urbanas e culturais da via. Serão instalados mobiliários de bancos, cestos coletores metálicos e arquibancada mirante para enaltecer a vista para o Centro da cidade e para os murais do Projeto Cura.

A rua, que tem aproximadamente 600m de comprimento e é margeada pelas avenidas do Contorno, Assis Chateaubriand e Francisco Sales, receberá pavimentação de um plano único entre os dois passeios, ladrilho hidráulico e pedra portuguesa. Ainda está prevista a implantação de uma ciclovia bidirecional e passagem de pedestres.

A obra de revitalização da rua Sapucaí vai custar R$ 4,6 bilhões aos cofres públicos. Em fevereiro deste ano, a empresa Conata Engenharia foi definida como a responsável pelas intervenções. O prazo previsto de execução dos trabalhos é de 300 dias.