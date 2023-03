Moradores de BH aplaudem primeiro domingo de fechamento da Rua Sapucaí

Curtindo a rua de patins, bike ou a pé (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)

Uma rua inteira para quem quer caminhar sem ter de desviar dos carros, ficar atento ao sinal de trânsito, dividir espaço com as quatro ou duas rodas. Neste domingo (12), a Rua Sapucaí, no Bairro Floresta, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, inaugura uma nova fase em sua história, estando aberta das 8h às 15h e disponível aos moradores e visitantes como um grande trecho sem carros, voltado ao lazer, diversão e gastronomia.





Iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o fechamento da Sapucaí, território de prédios históricos, bares, restaurantes e agito cultural, integra o pacote de intervenções Centro de todo Mundo, que pretende, além de deixar a região mais bonita, arborizada e acessível, melhorar as opções de mobilidade, lazer, cultura, desenvolvimento e segurança.





No primeiro domingo do fechamento da Sapucaí, o motorista de aplicativo Ronaldo Adriano dos Santos foi passear com a mulher Ana Paula Coelho, promotora de vendas, e o filho Arthur, de 3. "Moramos no Bairro São Cristóvão e viemos conhecer a novidade. Está bom, ainda mais para crianças. Tendo mais divulgação, outras pessoas virão", disse Ronaldo.





As amigas Vanessa Pieroni, instrumentadora cirúrgica, moradora do Bairro Santa Efigênia, e Letícia Abreu, do São Geraldo, curtiram a novidade. "Saímos da feira na Afonso Pena e viemos direto. É um programaço para domingo", disse Vanessa.





Um comerciante pede à Prefeitura de BH para estender o horário. "Até 15h é muito pouco tempo, deveria ser até mais tarde, para o pessoal ver o pôr do Sol", afirmou. O movimento ainda é abaixo do esperado no início da tarde, e há, no local, equipe da BHTrans e Guarda Municipal.





Vale destacar que o itinerário e pontos de ônibus das linhas SC01A, SC03A, 8203, 8205, 8405, 9103, 9104 e 9210 terão o embarque e o desembarque desativados na via pública em frente aos números 383 e 153, sendo transferidos para a avenida Assis Chateaubriand, 499, e avenida Francisco Sales, 199.

MUDANÇAS Sem carros, sobra espaço para a população (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)

De acordo com o prefeito Fuad Noman (PSD), "Centro de todo Mundo" prevê aumento das oportunidades de moradia, trabalho e lazer na Região Central. As novidades incluem o Parque Municipal Américo Renné Giannetti, que já está abrindo até 21h, de terça-feira a sábado, demolição de um anexo comercial no Edifício Sulacap, que deformou a arquitetura do prédio da década de 1940, videomonitoramento na Região Central, construção de um memorial às vítimas da Covid-19 e profissionais de saúde e outros.





Já foi autorizada a publicação de edital de concurso público para criação e instalação de monumento artístico para homenagear as vítimas da Covid-19 em BH e os profissionais de saúde, a ser instalado na Praça João Pessoa, integrante do Conjunto Histórico e Paisagístico da Avenida Bernardo Monteiro. Está prevista a verba de R$ 450 mil do Fundo de Proteção do Patrimônio de Belo Horizonte.