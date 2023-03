Domingo terá alta temperatura e pancadas de chuva em Belo Horizonte

Céu encoberto não afasta o calor neste domingo, em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press) Belo Horizonte pode ter pancadas de chuva isoladas ao longo de todo o domingo (12/3). A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que o dia começa com o céu parcialmente encoberto e, a partir da tarde, o tempo fica nublado.









A tendência de pancadas de chuva vem desde ontem, quando tempestades atingiram várias regiões de Belo Horizonte. De acordo com a Defesa Civil da capital, entre a noite de ontem e a madrugada deste domingo, choveu 66,9% do volume esperado para o mês na Região Noroeste da cidade. As regiões Oeste, Centro-Sul, Barreiro e Pampulha também tiveram chuvas fortes, com volume superior a 30% da média histórica de março registrado em um intervalo de 10 horas..





O tempo encoberto e com chance de chuvas ao longo do dia deve permanecer ao longo da semana, segundo o Inmet. A segunda-feira (13/3) deve ter céu nublado e chuvas fracas. Na terça (14/3) e na quarta-feira (15/3), a previsão é de muitas nuvens e chuvas isoladas. Na quinta-feira (16/3), a expectativa é de céu claro e sem chuva.