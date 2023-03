Aglomerado da Serra: 'caminhão-piscina' leva alegria para comunidade de BH

Calor, piscina e criançada: combinação perfeita para um sábado de verão (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Criatividade aliada a altas doses de iniciativa e vontade de fazer acontecer. Ingrendientes que um grupo de sete amigos, do Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, misturaram para criar o "caminhão piscina" e levar para a comunidade lazer, alegria, diversão e encontros. A ideia, encabeçada por Marcelo Mattos, DJ oficial do Baile Funk da Serra desde 2003, Renato Souza de Oliveira, o Pato, gestor de recursos hídricos e ambiental com foco no estudo da água, e o empresário Primo Preto, dono de um depósito de material de construção, fez o sonho da piscina comunitária virar uma realidade. E o plano é que a "piscina no caminhão" seja aberta ao menos de 15 em 15 dias para os moradores.

Marcelo Mattos conta que tudo começou em 2010, pensando em formas de lazer e entretenimento dentro da comunidade: "Começamos com uma picape pequena, cobrimos com uma lona e enchemos de água. Mas ela estragou e tivemos de mudar nossos planos. Então, compramos uma piscina de plástico enorme, colocamos na rua e a farra foi muito legal. Mas não é que ratos furaram toda a piscina e precisamos pensar em outra saída? Desistir não íamos, de jeito nenhum".

Assim, os amigos em uma reunião de brainstorming, compatilhando ideias, chegaram à conclusão de que Primo Preto teria a solução: "Propusemos e ele aceitou fazer do caminhão do depósito a nova piscina. Compramos outra lona e assim foi feito. E a piscina no caminhão está ativa novamente", conta o DJ.

Marcelo Mattos destaca que a "piscina no caminhão" não é só para "refescar do calor", mas também uma ferramenta para unir a comunidade, aumentar a convivência e deixar a vida de todos mais leve: "Dar risada, curtir, se divertir".

Propósito de vida

A 'piscina no caminhão' é iniciativa de um grupo de amigos para levar lazer e alegria para a comunidade do Aglomerado da Serra (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Renato Oliveira, o Pato, conta que ele e os amigos assumem várias iniciativas para ajudar a comunidade como podem. Em datas como Dia das crianças, Dia das mães, Páscoa, Natal, procuram levar, não só a piscina, mas "encabeçamos agitos culturais e sociais e sonhamos em fundar nossa ONG. Tudo gratuito, sem ideologia, para todos. Simplesmente nos juntamos e promovemos ações que façam da comunidade um lugar ainda melhor para viver. Temos projetos de educação, lazer e cultura que, no fim, são propósitos de vida".

O prazer de contribuir não tem preço. Renato Oliveira conta que, quando preciso, angariam fundos e "distribuimos cestas básicas, chocolates, balas, flores e, para famílias em situação complicada, com necessidades urgentes, avaliamos e ajudamos até que consigam caminhar com as próprias pernas".



E tudo a partir de um mergulho na piscina mais especial da capital: "Não tem um lugar fixo, mas sempre dentro do Aglomerado. Comunidade significa comunhão e esse é nosso ideal, o que nos move, o propósito de viver feliz, em harmonia e buscando o melhor para todos", enfatiza Renato Oliveira, o Pato.