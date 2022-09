Inscrições para mutirão "Direito a Ter Pai" serão no Aglomerado da Serra

Inscrições para mutirão "Direito a Ter Pai" terminam na sexta-feira (30/9) (foto: Freepik/Reprodução)

A Defensoria Pública de Minas Gerais organiza um dia de inscrições para o mutirão “Direito a Ter Pai” no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na sexta-feira (30/9).

Termina, também na sexta, as inscrições para o mutirão. A ação busca o exercício do direito à paternidade, além de fomentar a estruturação da família, principal referência na formação de vínculos de afetividade, sociabilidade e identidade das crianças e também de filhas e filhos adultos.

O serviço é gratuito e contempla exames de DNA e reconhecimento espontâneo de paternidade e maternidade. Para participar do mutirão, o solicitante deverá comprovar a ausência do nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento.

Na sexta passada (23/9), a Defensoria esteve no Morro do Papagaio para receber inscrições. Foram feitos 30 atendimentos e 13 inscrições para o mutirão.

No dia 30, as inscrições podem ser feitas na Rua Bela Vista, 56, em Santana do Cafezal, de 13h30 às 16h30.

Documentação

Os documentos necessários para a inscrição são:

Certidão de nascimento daquele que pretende ser reconhecido (sem o nome do pai ou da mãe),





Comprovante de endereço,





Documento pessoal do representante legal (no caso de requerente menor),





Nome, número de telefone e/ou endereço do suposto pai.

Evento

As inscrições para o mutirão também podem ser feitas de forma presencial na Rua dos Guajajaras, 1707, Barro Preto, das 9 às 16 horas, até o dia 30 de setembro, que é quando as inscrições acabam.

Neste ano, o evento retornará ao seu formato presencial no dia 7 de outubro, das 8h às 17h.